L’Union Internationale de Banques (UIB) et l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) annoncent, dans un communiqué de presse, avoir conclu un partenariat dans lequel les deux parties conjuguent leurs expertises et ressources afin de promouvoir des actions synergétiques positives au bénéfice de l’économie tunisienne.

Ainsi, les deux partenaires entendent contribuer plus efficacement à relever divers défis en lien avec la transition économique et l’extension de la sphère d’influence de l’entreprise tunisienne dans son environnement. L’UIB et l’IACE déclarent, enfin, être concernés par la valorisation du capital humain et la cohésion sociale.