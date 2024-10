La route régionale n°117 (Route Romaine), reliant l’île de Djerba à Zarzis, devrait entrer en service, au cours du 2ème semestre 2025, a annoncé, samedi, la Direction Régionale de l’Equipement et de l’Habitat de Médenine, relevant de la Direction Générale des Ponts et Chaussées.Le projet comprend le doublement de la route régionale n°117, sur une longueur de 6,3 km à travers la construction d’une route, à deux sens, pour accéder à l’île de Djerba et une autre, à deux sens, pour en sortir (soit 7 mètres de largeur pour chaque sens), avec un éclairage public tout au le long de la route.

Le projet dont la réalisation a atteint 67%, comprend, aussi, le doublement du pont actuel au niveau du point kilométrique 24,8 sur 160 m, ainsi que le revêtement de la route d’un béton bitumineux et l’installation d’équipements de signalisation horizontale et verticale et de sécurité, moyennant un coût total de 48 millions de dinars.