Le rythme des travaux de dédoublement et de modernisation de la route régionale n° 117 d’une longueur de 6,3 km reliant l’île de Djerba et Zarzis, dite chaussée romaine, a pris un rythme ascendant au cours des deux derniers mois.

L’accélération de la cadence de ce chantier s’est effectuée après l’avancement des travaux spécifiques au remblaiement de la mer et d’élévation du niveau de la route, considérée comme étant la phase la plus complexe du projet, selon le directeur régional de l’équipement et de l’habitat à Médenine, Nabil Ouhichi.

Il a souligné que ces travaux connaîtront un avancement significatif d’ici la fin de l’année en cours (décembre prochain), notamment avec l’élévation du niveau de la route, le déplacement des réseaux et le parachèvement du pont sur une longueur de 1,8 km.

Selon la même source, le projet devrait être parachevé au cours du deuxième trimestre de l’année prochaine, de manière intégrale qui couvre les aspects d’éclairage, de revêtement en béton bitumineux et de signalisation.

La route disposera d’une double voie mesurant 7 mètres de large chacune, dotée d’un éclairage central et de dispositifs de sécurité, ce qui améliorera la fluidité du trafic et garantira la sécurité des usagers, a souligné la même source.