La production des olives dans le gouvernorat de Zaghouan devrait atteindre, cette année, près de 60 mille tonnes d’olives, soit l’équivalent de 12 mille d’huile contre 20 mille tonnes d’olives (3900 tonnes d’huile) en 2023.

Selon les estimations du Commissariat régional de l’agriculture, le secteur oléicole dans la région devrait réaliser une hausse de 200%, un des meilleurs taux enregistrés durant la dernière décennie où la moyenne de production est de 36 mille d’olive et 7 mille tonnes d’huile.

L’oléiculture à Zaghouan s’étend sur une superficie estimée à 60,7 mille ha dont 20 mille ha de production oléicole biologique et offre plus de 500 mille jours de travail par an.

La région compte 8,5 millions oliviers dont 1 million 851 mille oliviers productifs. La saison de récolte devrait démarrer en novembre prochain.