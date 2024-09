La Tunisie est placée sous l’influence d’un temps instable ce lundi 23 septembre. De fortes pluies, accompagnées d’orages et de grêle, sont attendues principalement sur les régions du Nord et du Centre, notamment à Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan et Sfax.

Le vent soufflera fort, atteignant jusqu’à 80 km/h par endroits.

Les températures seront en baisse par rapport aux jours précédents, avec des maximales oscillant entre 22 et 34 degrés.

Il est conseillé de rester prudent et de se tenir informé des dernières prévisions météorologiques.