Ce samedi soir, la Tunisie connaîtra un temps doux et agréable, avec quelques nuages qui pourront se densifier sur les régions du nord. Des pluies éparses sont à prévoir, apportant ainsi un peu de fraîcheur à l’atmosphère.

Les températures seront agréables, oscillant entre 22°C et 25°C dans le nord et le centre du pays. Le sud, quant à lui, bénéficiera de températures légèrement plus élevées, comprises entre 26°C et 30°C.

Le vent soufflera faible à modéré, principalement de secteur sud au nord et au centre. La mer sera légèrement agitée au nord, tandis qu’elle sera plus calme sur les côtes Est.

En résumé, ce samedi soir s’annonce plutôt agréable, avec une alternance de périodes ensoleillées et de quelques averses. Il est conseillé de prévoir un vêtement léger pour les sorties en soirée.