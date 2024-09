« Take my breath » de Nada Mezni Hfaiedh, « Backstage » de Afef Ben Mahmoud et Khaled Benkirane et “Les enfants rouges” de Lotfi Achour ont été sélectionnés dans la compétition officielle de la 35ème édition du festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France) qui aura lieu du 3 au 13 octobre 2024.

Le Festival du film arabe de Fameck est l’occasion de mettre en lumière des cinématographies qui témoignent d’une grande vitalité. Les films traduisent les préoccupations des sociétés arabes, sur lesquelles les réalisateurs portent leur regard sans concession, parfois audacieux, critique, tendre ou méditatif.

Au line-up de cette édition 2024 dévoilé, vendredi, “Take my breath” de Nada Mezni Hfaiedh et « Backstage » de Afef Ben Mahmoud et Khaled Benkirane, deux films sortis en 2023, figurent dans la compétition des longs métrages de fiction composée de 6 films.

« Ce n’est rien » de Merzak Allouache (Maroc), « Les filles d’Abdul-Rahman » de Zaid Abu Hamdan (Jordanie, Etats Unis, Qatar), « The Teacher » de Farah Nabulsi (Royaume-Uni, Palestine, Qatar) et « Saleem » de Cynthia Madanat Sharaiha (Jordanie) sont également en Compétition.

Les six films sont en lice pour le Grand prix du festival, parrainé par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.

“Take my breath” (1h36) écrit et réalisé par Nada Mezni Hfaiedh a fait sa sortie nationale le mercredi 25 octobre dernier. Soutenu par le ministère des Affaires Culturelles, représenté par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), ce film est une coproduction de 2023 de Leyth production (Slim Hafaïedh), Mystique films (Ziad Hamzeh).

«Take my breath» («Entre 2», titre en français, «Al-Mabain», titre en arabe) est un long-métrage de fiction (95’). Il est porté par un casting composé de Amina Ben Ismaïl (Chams), Mohamed M’rad (Habib), Aymen Ben Hmida (Abdelkhalik), Sana Bechikh Larbi (Naïma), Fatma Ben Saïdane (Fadhila), Fathi Akkari (Abderrahmane) et Haïfa Boulakbèch (Fatma).

Cette fiction abordant la question de l’intersexualité est l’histoire de Shams, 23 ans, couturière vivant dans une île isolée et un milieu social hostile, avec sa mère et sa sœur handicapée. La jeune femme, d’apparence calme et assez discrète, porte en elle un lourd secret qu’elle n’ose avouer à personne et dont la révélation finira par chambarder sa vie.

“Backstage” (1h30) est coproduit par le Maroc et la Tunisie. Il est coréalisé et écrit par la Tunisienne Afef Ben Mahmoud, actrice, danseuse, réalisatrice et productrice. Afef Ben Mahmoud est également au casting tuniso-marocain réunissant Sidi Larbi Cherkaoui, Ali Thabet Sondos Belhassen et Saleh Bekri.

« Backstage recrée l’univers vibrant et chaotique des coulisses d’une troupe de danseurs en tournée, avec ses tensions souterraines, que le public ne voit pas, mais qui conditionnent le travail de tous », indique le festival.

“Aida, membre d’une troupe tunisienne de danse contemporaine en tournée au Maroc, provoque Hédi, son partenaire de vie et de scène.

Il la blesse sous les yeux horrifiés des autres membres de la troupe déclenchant une série d’évènements à travers une longue nuit d’errance dans une forêt de l’Atlas, sur le chemin vers le médecin du village voisin” (Synopsis).

“Les enfants rouges” de Lotfi Achour est en lice pour le Prix de la presse avec cinq autres films dont « Everybody loves Touda » de Nabil Ayouch (Maroc, fiction, 2024), « La mer au loin » de Said Hamich Benlarbi (Belgique, France, Maroc, fiction, 2024), “L’effacement” de Karim Moussaoui (France, Algérie, fiction, 2024), “Les filles du Nil” de Nada Riyadh et Aymean El Amir (Danemark, Egypte, France, documentaire, 2024) et « Norah » de Tawfik Alzaidi (Arabie Saoudite, fiction 2023). «Norah » est également en lice pour le prix du jury jeunes. Ce premier film saoudien sélectionné en compétition à Cannes a remporté la mention spéciale de la section Un certain Regard au Festival de Cannes 2024.

“Les enfants rouges” (1h38) est une coproduction de 2024 entre la Tunisie, la France, Belgique et la Pologne. Cette fiction est coécrite par Doria Achour, Sylvain Cattenoy et Lotfi Achour qui est auteur, metteur en scène et producteur de théâtre et de cinéma franco-tunisien.

Ali Hlali, Wided Dadebi, Yassine Samouni, Jemii Lamari, Younes Naouar, Salha Nasraoui, Eya Bouteraa et Latifa Gafsi sont au casting de “cette fiction basée sur une histoire vraie, cruelle, qui évolue entre dureté et douceur dans un onirisme poétique épousant l’imagination d’un enfant confronté à une incompréhensible injustice”, lit-on dans la présentation du Festival.

Le film « A nose and three eyes » (Un nez et trois yeux) de l’Egyptien Amir Ramses est en lice pour le prix du public avec deux autres films. L’acteur tunisien Dhafer El Abidine est à l’affiche de cette fiction qui a fait sa première au Red Sea Film Festival 2023, dans la compétition “Arab Spectacular”. Ce film adapté du roman éponyme d’Ihssan Abdoulkoudos est une comédie romantique coproduite, en 2023, entre l’Egypte et les Emirats Arabes Unis.

Le Festival du film arabe de Fameck – Val de Fensch est l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle en région Grand Est.

Sa programmation regroupe plus de 110 projections embrassant la production de pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc.

Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix du long métrage, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public et Prix du Documentaire.

Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle réunit des films qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les thématiques qu’ils traitent (Israël, Afghanistan, Iran, etc.).

Enfin, chaque année un pays est mis à l’honneur et une dizaine de films lui sont consacrés.

L’artiste Magyd Cherfi est le parrain du Festival du Film Arabe de Fameck-Val de Fensch 2024. Cet écrivain, chanteur et parolier du groupe Zebda Magyd Cherfi donnera son spectacle Longue haleine qui récite et chante sa vie en nous plongeant dans ses nouvelles et accompagnera aussi le film Ma part de Gaulois adapté de son récit.

Pour son édition 2024, le Festival du film arabe de Fameck – Val de Fensch célèbrera le cinéma jordanien. La programmation de cette année mettra en avant notamment la cinématographie jordanienne, terre de tournages et de plus en plus de productions, dans le cadre d’un focus d’une dizaine de films, en majorité récents.