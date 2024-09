L’ambassade d’Allemagne en Tunisie a annoncé ce mardi, sur sa page Facebook, la mobilisation de 146 mille euros en faveur d’associations tunisiennes pour la création de six projets destinés à soutenir les populations les plus vulnérables dans diverses régions du pays et ce, dans le cadre du mécanisme « Fonds de développement pour tous » au titre de l’année 2024.

Ces projets comprennent la création d’un centre pour les personnes en situation de handicap, la protection de la biodiversité, une formation professionnelle en cuisine destinée aux jeunes, un programme de prévention du cancer du col de l’utérus, ainsi que l’installation de panneaux solaires dans une école et un dispensaire pour garantir l’autosuffisance énergétique.

Ces projets sont mis en œuvre dans les gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine et Gafsa.

Le « Fonds de développement pour tous » est un mécanisme de financement spécifique destiné aux petits projets répondant aux difficultés des populations et tenant compte des besoins fondamentaux des groupes sociaux et économiques les plus défavorisés dans les régions pauvres.

Le « Fonds de développement pour tous » vise à renforcer les initiatives de la société civile locale, à contribuer au développement social et économique, à lutter contre la pauvreté, à créer des opportunités d’emploi, à améliorer les conditions de vie et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.