Les prévisions météorologiques annoncent un jeudi contrasté en Tunisie. Le ciel sera globalement nuageux, avec quelques averses localisées principalement sur le sud du pays. En fin de journée, les nuages gagneront en intensité sur le nord et l’est, donnant lieu à des orages et des pluies éparses.

Le vent, quant à lui, soufflera fort, surtout près des côtes, avec des rafales possibles. La mer sera agitée, voire très agitée par endroits.

Les températures resteront agréables, avec des maximales oscillant entre 27 et 36°C selon les régions. Les côtes et les hauteurs ouest bénéficieront de températures légèrement plus fraîches.”