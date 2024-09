Budget de l’État 2025 : priorité à l’autosuffisance et à la rationalisation des dépenses

Le budget de l’Etat pour l’année 2025 prévoit la présentation des projets et programmes des différents départements, en se basant sur les objectifs fixés par le Plan de développement 2023-2025 et les stratégies nationales, tout en accordant la priorité aux décisions présidentielles et aux mesures gouvernementales annoncées , c’est ce qui ressort du Rapport des Hypothèses et des Grandes Orientations de Budget de l’Etat de l’Année 2025, publié récemment sur le site du ministère des Finances.

Parmi les axes principaux de ce budget, figure la politique de compter sur soi pour maintenir les équilibres des finances publiques à travers le renforcement des ressources propres de l’État grâce à la lutte contre l’évasion fiscale et l’amélioration des mécanismes de travail adoptés par les directions de la fiscalité et de la douane.

Les efforts seront axés sur la réduction de la masse salariale (à travers notamment la rationalisation des recrutements), et la maîtrise des dépenses de gestion, en veillant surtout à améliorer la gestion des parcs automobiles des administrations, à rationaliser la consommation de l’énergie et de l’eau, et à gérer au mieux les dépenses de location des différentes structures étatiques, ainsi que des missions à l’étranger.

Le budget de l’Etat 2025 stipule, en outre, de renforcer le rôle social de l’Etat, en consolidant les dépenses d’intervention, de manière à favoriser “une redistribution des revenus”, à lutter contre la pauvreté et à soutenir les programmes de santé et d’éducation. Ainsi, l’on procèdera à une augmentation du nombre de familles bénéficiaires de transferts sociaux et des allocations qui leur sont accordées.

Parmi les objectifs du budget de l’Etat pour 2025 figure également la rationalisation des dépenses de compensation, tout en veillant à préserver le pouvoir d’achat du citoyen. Pour ce faire, le gouvernement oeuvrera à réduire la subvention des hydrocarbures, en minimisant le coût de production de la STEG et de la STIR, en mettant en oeuvre des mesures de lutte contre le raccordement illégal au réseau de l’électricité et de gaz, et de contrôle des circuits de distribution de bouteilles de gaz (GPL).

En ce qui concerne la compensation de produits de base, le gouvernement sera appelé à prendre des mesures visant à rationaliser la consommation, à faire face à la spéculation et à la contrebande, et à améliorer la production agricole (en renforçant l’adaptation aux changements climatiques, en accordant la priorité à la subvention de système de grandes cultures de manière à assurer l’autosuffisance en blé dur, et à identifier des solutions au problème de pénurie d’eau).

S’agissant des dépenses de l’investissement, le Budget 2025 prévoit de canditionner l’octroi des financements aux départements concernés au degrès d’avancement des projets aux niveau national, régional et local tout en accordant la priorité aux projets bloqués et aux projets d’infrastructure.

Concernant la réforme fiscale, les efforts seront orientés vers l’élargissement de l’assiette fiscale, la lutte contre l’évasion fiscale, le renforcement de la compétitivité des entreprises, l’amélioration du climat d’affaires et la rationalisation des avantages accordés aux investisseurs