Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a organisé, samedi, une cérémonie en l’honneur des athlètes tunisiens ayant brillamment représenté le pays lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’événement s’est déroulé en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l’ambassadrice de France en Tunisie, de représentants des fédérations sportives, de supporters et de sponsors.

Lors de cette cérémonie, des primes d’un montat s’élèvant à plus de 225 000 dinars ont été attribuées aux champions olympiques Firas Gattoussi, médaillé d’or en taekwondo (-80 kg), à l’escrimeur Farès Ferjani, médaillé d’argent au sabre, à Khalil Jendoubi, médaillé de bronze en taekwondo (-58 kg), ainsi qu’au coureur Rayène Cherni, sacré champion du monde du 10 km marche lors des derniers Mondiaux d’athlétisme des moins de 20 ans, récemment organisés à Lima, au Pérou.

Mehrez Boussayèane, président du CNOT, a souligné que cette cérémonie, dédiée aux athlètes médaillés des JO de Paris, est un signe de reconnaissance pour ceux qui ont vaillamment œuvré pour hisser haut le drapeau tunisien, en particulier ceux qui ont remporté des médailles, ceux qui se sont bien classés dans leurs disciplines ou simplement participé aux Jeux Olympiques.

“C’est également une reconnaissance pour les efforts et les sacrifices consentis pour atteindre ces résultats remarquables”, a-t-il dit.

Il a expliqué que, malgré le nombre réduit de participants, les athlètes tunisiens ont réussi à décrocher trois médailles et à obtenir des places honorables dans certaines disciplines grâce aux performances du nageur Ahmed Jouadi, des coureurs Amine Jhinaoui et Ahmed Jaziri, de l’haltérophile Karem Ben Hnia, ainsi que des taekwondoïstes Ikram Dhahri et Chaima Toumi, qui ont chacun reçu un certificat de reconnaissance olympique.

“Nous ne pouvons pas passer sous silence les exploits sans précédent réalisés aux JO de Paris 2024 par l’aviron tunisien, avec le duo féminin Khedija Krimi et Salma Dhaouadi, qui a terminé 11ème, ainsi que la jeune révélation du kayak, Salim Jemai (slalom), sans oublier les remarquables performances de l’escrimeuse Yasmine Daghfous et de la judokate Oumaima Bdioui, la seule athlète africaine dans sa discipline à avoir remporté un combat lors de ces JO.”

Le président du CNOT a également noté que parmi les 26 athlètes engagés, 15 faisaient leur baptême du feu olympique. Il a exprimé sa gratitude à tous les sportifs, aux staffs techniques, médicaux et scientifiques, ainsi qu’aux préparateurs physiques et mentaux, aux nutritionnistes, aux arbitres internationaux et aux membres des commissions spécialisées au sein des fédérations internationales.

Il a indiqué que la participation tunisienne aux 33èmes Jeux Olympiques a été exceptionnelle, appelant à une évaluation scientifique avec toutes les parties concernées pour en tirer les leçons et élaborer un plan d’avenir efficace en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, soulignant que le noyau d’athlètes capables de monter sur le podium est déjà constitué.

Il a également souligné que le succès aux Jeux Olympiques de Paris 2024 n’aurait pas été possible sans la coopération de toutes les parties impliquées et sans la contribution des institutions partenaires qui ont soutenu les athlètes pour représenter fièrement le drapeau national.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a rendu hommage aux champions tunisiens des JO de Paris 2024, déclarant dans une brève allocution : “Demain, c’est Los Angeles 2028.”

L’ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen, a salué les excellents résultats obtenus par les athlètes tunisiens aux Jeux de Paris 2024, affirmant que ces performances constituent une grande source d’inspiration pour la jeunesse tunisienne, qui aspire à briller malgré des conditions difficiles.

Elle a souligné que les athlètes tunisiens peuvent bénéficier du soutien de la France, à travers l’Agence française de développement, pour atteindre leurs objectifs, et a salué le rôle joué par les champions tunisiens dans la promotion des valeurs olympiques, de solidarité, d’entraide et de dépassement de soi.

La diplomate française a également remercié le Comité National Olympique Tunisien, les champions olympiques tunisiens et les autorités pour leur rôle dans le renforcement des liens entre la Tunisie et la France, concluant son discours par : “Vive l’esprit olympique et vive l’amitié tuniso-française.”