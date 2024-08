La Tunisie prendra part à la 17e édition des Jeux Paralympiques, prévus cette année à Paris du 28 août au 8 septembre. Elle y sera représentée par 30 athlètes, 13 femmes et 17 hommes.

Les jeux de Paris seront les premiers auxquels le handisport tunisien sera en lice dans quatre disciplines : athlétisme, boccia, aviron et triathlon. L’athlétisme, rappelle-t-on, a été le seul sport impliquant les para-athlètes tunisiens jusqu’à l’édition de Tokyo 2020+1 qui a vu la Tunisie prendre part aux épreuves de tennis de table et de triathlon.

A Paris, la part du lion est, encore une fois, revenue à l’athlétisme avec 12 femmes et 13 hommes, parmi lesquels plusieurs champions mondiaux et paralympiques, à l’instar de Walid Ktila (5 médailles d’or et 1 argent dans les courses sur chaise), Mohamed Farhat Chida (4 or, 2 argent et 2 bronze au saut en longueur, 400m, 200m et 100m), Raoua Tlili (6 or et 2 argent aux lancer du poids et du disque) et Soumaya Boussaid (3 or, 2 argent et 1 bronze aux 1500m, 800m et 400m).

Fethi Zouinkhi est le dernier athlète tunisien à se qualifier pour les jeux de Paris grâce à sa 10e place au classement mondial de para-triathlon.

Il s’agit de la deuxième qualification de Zouinkhi aux Jeux Paralympiques après Tokyo-2020+1 au cours desquels il a terminé à la 8e place.

D’autres athlètes feront leur première apparition notamment les trois jeunes boulistes composant la sélection de la Boccia, à savoir; Achref Tayahi, Ayed Ben Youb et Maha Ounallah, qualifiés à la faveur de leur sacre africain en Egypte 2023.

On citera, également, Amenallah Tissaoui, Oussama Sassi, Wassim Salhi, Jihène Azaiez, Wajdi Boukhili, Mohamed Nidhal Khélifi et Maher Rahmani, engagés respectivement en athlétisme (6) et en aviron (1).

Le jeune prodige Tissaoui avait, rappelle-t-on, créé la surprise en mai dernier à l’occasion des Championnats du monde de para-athlétisme de Kobe, au Japon, en remportant la médaille d’or du 1500m (T38) et en battant au passage le record du monde de l’épreuve.

Idem pour le rameur Rahmani qui, pour sa deuxième année en catégorie PR1, a réalisé un record mondial et paralympique lors de la première édition des Championnats d’Afrique virtuels d’aviron en Salle qui s’est déroulée le 28 novembre 2020.

Tous, tenteront de défendre leurs chances, aller le plus loin possible dans la compétition et confirmer leurs couronnements continentaux.

Pour le Directeur Technique National du Comité National Paralympique Tunisien, Abderrazek Souaissa, il s’agira, surtout, de réaliser un meilleur bilan que celui des jeux de Tokyo (4 or, 5 argent et 2 bronze).

« Tous les espoirs sont fondés sur le para-athlétisme pour rafler le plus grand nombre de médailles et avoir un meilleur classement au tableau final », a-t-il indiqué dans une déclaration à l’agence TAP.

Souaissa a dit tabler sur un meilleur bilan que ceux des éditions précédentes en misant, notamment, sur un exploit des cadres, champions mondiaux et paralympiques, à l’instar de Walid Ktila, Raoua Tlili, Soumaya Bousaid, Mohamed Farhat Chida et Maroua Brahmi qui jouent le podium.

Il a, également, affirmé attendre des surprises des nouveaux jeunes talents, assurant que l’espoir demeure permis malgré la difficulté de la tâche.

Pour ce qui est de la Boccia et de sa toute jeune sélection, et du para-triathlon, les résultats restent tributaires du tirage au sort que le DTN espère clément.

« Actuellement, les para-athlètes tunisiens abordent le dernier virage de leur préparation et se trouvent en stage depuis lundi dernier à Evreux et à Saint-Sébastien, en France », a fait savoir le directeur technique.

Pour rappel, Mohamed Farhat Chida et Marwa Brahmi seront les porte-drapeaux de la Tunisie lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux.

Voici la liste des 30 athlètes tunisiens pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 :

Athlétisme

– Walid Ktila (T34): 100 et 800m en chaise roulante

– Soumaya Boussaid (T13): 400 et 1500m

– Mohamed Farhat Chida (T38): 400m et saut en longueur

– Raouaa Tlili (F41): Lancer du disque et du poids

– Rouay Jebabli (T12): 400 et 1500m

– Raja Jebali (F40): lancer du poids

– Nada Behi (T37) : 400m

– Bechir Agoubi (T46) : 1500m

– Wassim Salhi (F32) : club

– Yassine Gharbi (T54) : 400m

– Mohamed Nidhal Khélifi (T53) : 400m

– Sawsen Ben Mbarek (F34): lancer du javelot.

– Yosr Ben Jemaa (F34): lancer du javelot

– Amenallah Tissaoui (T37) : 400m

– Fethia Amaimia (F41) : Lancer du disque

– Jihène Azaiez (F46) : Lancer du poids

– Maroua Brahmi (F32) : Lancer du poids

– Saida Neili (F32) : Lancer du poids

– Yassine Guennichi (F36): Lancer du poids

– Nourhène Belhaj (F40): lancer du poids

– Oussama Sassi (F33) : Lancer du poids

– Wajdi Boukhili (T12): marathon

– Hatem Nasrallah (T12): marathon

– Ahmed Ben Mosleh (F37): lancer du poids

– Samar Ben Kaalab (F41): lancer du disque et du poids

Boccia

– Achref Tayahi (BC2)

– Ayed Ben Youb (BC2)

– Maha Ounallah (BC1)

Para-aviron

– Maher Rahmani (PR1)

Para-triathlon

– Fethi Zouinkhi