Les cinéastes, créateurs de séries et de contenu XR ayant déjà fait leurs preuves peuvent déposer leurs candidatures pour participer à Berlinale Talents qui aura lieu du 15 au 20 février 2025, en marge du Festival international du film de Berlin.

Berlinale Talents est le programme de développement des talents du Festival international du film de Berlin qui aura lieu dans sa 75ème édition du 13 au 23 février 2025, avec des laboratoires de développement de projets qui se déroulent en ligne à la fin du mois de janvier et un sommet sur place avec des panels, des discussions et des opportunités de réseautage pendant la Berlinale chaque février.

Les candidats intéressés doivent déposer leur demande sur le site de Berlinale Talents avant le 4 septembre 2024.

La participation à Talents s’accompagne d’une responsabilité de partage, et l’ensemble du programme est axé non seulement sur ce que les experts ont à offrir, mais aussi sur ce que les Talents peuvent apporter au groupe.

Le Berlinale Talents Summit, avec ses conférences, ses ateliers et ses groupes de réflexion à Berlin, est au cœur de l’événement de février et rassemble 200 talents.

Berlinale Talents est un programme de développement des talents dans 14 disciplines cinématographiques, qui explore le comment et le pourquoi de la réalisation de films. Depuis 2003, il est devenu un forum unique en son genre pour les professionnels du cinéma et les cinéphiles, avec des conférences publiques, des ateliers spécifiques à une discipline, des laboratoires de développement de projets et des événements de réseautage.

En tant qu’animateurs culturels, les organisateurs de Berlinale Talents visent à établir des liens durables entre les cinéastes et les créateurs de séries les plus prometteurs du monde. Le participants à ce programme se démarquent par leur vision créative ainsi que par leur impact sur leurs communautés locales.

En plus des événements à Berlin, Berlinale Talents propose des bourses tout au long de l’année et sept ramifications internationales, couvrant le monde entier, de l’Amérique latine au Moyen-Orient et à l’Asie, qui encouragent les meilleurs talents émergents dans ces régions.