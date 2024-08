L’envoyé spécial pour les États-Unis en Libye, Richard Norland, a salué le rôle majeur de la Tunisie dans le rapprochement des points de vue entre les différents protagonistes libyens.

Lors d’une rencontre, lundi, à Tunis, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, l’envoyé américain a réaffirmé la position de son pays en faveur d’un règlement politique pacifique en Libye.

Norland a souligné la volonté de son pays de coordonner avec la Tunisie pour développer une solution politique basée sur le dialogue et la négociation, lit-on dans un communiqué du département.

De son côté, Nabil Ammar a rappelé la position du président de la République Kais Saied, pour un règlement inter-libyen dans le cadre d’un consensus et sous la houlette des Nations Unies.

Il a, à cette occasion, fait part du soutien de la Tunisie à tous les efforts visant à trouver un règlement global et durable garantissant la sécurité, la stabilité et l’unité de la Libye, ainsi que la souveraineté de son peuple.

La rencontre a également été l’occasion d’aborder les relations d’amitié entre la Tunisie et les États-Unis, et de passer en revue plusieurs aspects de la coopération bilatérale et les moyens de les renforcer .

«Les deux responsables ont notamment discuté de l’importance de renforcer la coordination au sujet des questions régionales et internationales d’intérêt commun», apprend-on de même source.

La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood.