Pendant la période estivale, le corps humain a besoin de 2 litres d’eau à raison de 30 et 40 millilitres par kilogramme de poids, et il est recommandé de consommer cette quantité d’eau à intervalles réguliers au cours de la journée et d’éviter l’eau froide, qui augmenterait le risque de choc thermique.

Dans une déclaration à TAP, la nutritionniste Maha Sayyala a indiqué que l’on peut inciter à boire de l’eau pendant l’été en y ajoutant de la menthe, de l’eau aromatisée ou de l’eau de rose.

La spécialiste a souligné l’importance d’une alimentation équilibrée et de repas complets et sains au cours de la journée, qui peuvent être divisés en deux ou trois repas selon les besoins.

Ces repas contiennent des céréales complètes, des protéines et des graisses de qualité (saumon, noix, œufs, olives, poulet, viande…) qui contribuent à la santé cardiovasculaire et au développement de la masse musculaire. Il faut également privilégier les aliments frais, riches en vitamines, en eau et en stimulants immunitaires, tels que les céréales et les légumes verts.

Elle recommande d’éviter les aliments transformés, les colorants et les boissons riches en sucre et en calories nocifs pour l’organisme.

Les produits laitiers et la viande, qui risquent de se détériorer s’ils ne sont pas conservés au réfrigérateur à certaines températures, doivent être préservés, a-t-elle ajouté.