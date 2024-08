La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont appelé aujourd’hui les chercheurs et les gouvernements à renforcer et à accélérer les travaux de recherche à l’échelle mondiale pour se préparer à la prochaine pandémie.

Elles ont souligné l’importance d’élargir les travaux de recherche afin qu’ils portent sur des familles entières d’agents pathogènes susceptibles d’infecter les êtres humains, quel que soit le risque de pandémie perçu, et de privilégier certains agents pathogènes. L’approche proposée consiste à utiliser des prototypes d’agents pathogènes qui donneront des orientations pour mieux connaître des familles entières d’agents pathogènes.

Lors du Sommet mondial sur la préparation aux pandémies qui s’est tenu les 29 et 30 juillet 2024 à Rio de Janeiro (Brésil), le schéma directeur de l’OMS en matière de R-D pour la prévention des épidémies a publié un rapport exhortant les chercheurs et les pays à adopter une approche plus large.

Cette approche vise à améliorer les connaissances et à mettre au point des outils et des mesures de lutte largement applicables, susceptibles d’être rapidement adaptés en cas de nouvelle menace. Elle a aussi pour but d’agir plus vite en matière de surveillance et de recherche pour comprendre comment les agents pathogènes se transmettent et infectent les êtres humains, et quelle est la réponse immunitaire.