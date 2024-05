Des chercheurs ont souligné qu’une alimentation déséquilibrée est à l’origine de 95% des cas de diabète de type 2 dans le monde.

D’après l’analyse des données recueillies dans 184 pays entre les années 1990 et 2018, une alimentation déséquilibrée est la principale cause de ce type de diabète, selon Science Alert.

Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui survient lorsque l’organisme ne peut pas produire suffisamment d’insuline ou l’utiliser efficacement. Les personnes atteintes de diabète de type 2 ont besoin d’un traitement pour contrôler leur taux d’insuline et de sucre dans le sang.

Un manque d’insuline, une hormone produite par le pancréas qui contrôle la quantité de glucose dans le sang, entraîne l’incapacité de l’organisme à absorber le glucose des aliments et des niveaux élevés de glucose dans le sang. Avec le temps, ces taux élevés peuvent endommager les vaisseaux sanguins et réduire l’apport d’oxygène et de sang riche en nutriments aux organes et aux nerfs du corps.

Ce type de diabète est généralement observé chez les adultes, mais il peut également toucher les enfants ou les adolescents, en particulier ceux qui sont atteints d’obésité