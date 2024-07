Le chanteur libanais Wael Kfoury s’est produit, vendredi, sur la scène de l’Amphithéâtre romain de Carthage en présence d’un grand nombre de ses fans.

Ce concert a été présenté à la deuxième soirée du Festival international de Carthage (FIC) qui fête cette année le 60ème anniversaire de sa création (1964-2024).

Wael Kfoury fait son retour à Carthage après une absence de neuf ans. Son dernier spectacle au festival de Carthage remonte à l’année 2015 à l’occasion de la 51ème édition du FIC.

« Le roi de la romance », comme on le surnomme, a chanté devant un public assez nombreux majoritairement féminin. Les organisateurs avaient annoncé un spectacle à guichet fermé avant même le début du festival.

Le prix du billet relativement cher de son spectacle à Carthage, -en comparaison du tarif fixé pour d’autres spectacles au programme- n’a pas découragé ses fans de réserver et surtout de patienter dans de longues files d’attentes sous le soleil, des heures avant le début du spectacle afin d’avoir une meilleure place dans les gradins.

Le tarif des grands spectacles arabes au menu de cette année, -Wael Kfoury, Kadhem Essaher et Assala-, est fixé à 90 dinars pour la zone gradins et entre 120 et 150 pour la zone réservée aux chaises.

Wael Kfoury a notamment interprété des chansons à succès de répertoire et ses multiples albums, -tels que Sa’alouni, Shou Raye, Omri Kellou-, pour le grand bonheur de ses fans qui chantait en chœur avec lui. Les cris de certaines admiratrices dans les gradins ont parfois gâché aux autres le plaisir d’écouter et de bien apprécier certaines chansons aux paroles et aux sonorités romantiques.

La pop star libanaise et arabe est un artiste pluridisciplinaire, -interprète, musicien et parolier connu par ses grandes capacités vocales et ses chansons romantiques.

Wael Kfoury de son vrai nom Michel Emile Kfoury, est né le 14 septembre 1974 dans la ville de Zahlé au Liban. Ce chanteur de renommée arabe a fait ses débuts dans les années 90 après avoir participé au fameux programme Studio El Fen qui a vu naître plusieurs artistes de sa génération.

Sa participation à la saison 1992-1993 du fameux programme Studio El Fan qui était diffusé par la LBC lui avait valu de remporter le prix du meilleur chanteur masculin. Cette distinction lui avait ouvert les portes de la célébrité dans son pays et en région arabe.

Trois décennies se sont écoulées et l’artiste ne cesse de multiplier les succès en se positionnant en tant que l’une des stars arabes les plus adulées et le mieux payées.

Ce chanteur connu pour sa voix envoûtante et son grand charisme sur scène est l’une des grandes figures de la chanson lyrique arabe. Depuis son premier single à succès « Ma Waatek Bi Njoum Ellayl » de l’album éponyme « Ma Waatik », l’artiste continue d’enchaîner les succès. Ce premier single lui a valu d’être classé dans le Top Ten, suivi d’un deuxième single “Meen Habeebi Ana”, un duo avec sa compatriote Nawal Zoghbi, gagnante également de Studio el Fan.

Son répertoire compte 19 albums et une quinzaine de chansons singles. Grâce à sa grande notoriété artistique, Wael Kfoury a fait plusieurs participations dans des programmes de divertissements dédiés à la chanson tels que « Arab Idol » et « X Factor » qui sont diffusés dans une copie arabe sur la chaîne panarabe MBC.

Wael Kfoury est l’un des meilleurs chanteurs sur la scène arabe actuelle parmi lesquels beaucoup de ses compatriotes dont le plus populaire en Tunisie Ragheb Alama, ou encore Assi Hellani, Marouen Khoury, Elissa et bien d’autres, qui sont tous des grands habités de la scène mythique de Carthage.

Le Liban a souvent été le berceau des belles voix masculines aussi bien que féminine. Plusieurs générations d’artistes libanais de grand calibre ont fait leur passage au festival de Carthage, à l’instar de la Diva Fayrouz en 1968, le fameux ballet Caracalla en 1978, le grand artiste disparu Wadii Essafi, ou encore Majeda Erroumi et Marcel Khalifa à partir des années 80 qui continuent de drainer les foules à chaque participation à ce festival assez populaire dans toute la région arabe.

Une sélection de 18 spectacles dont 6 soirées arabes est au menu de la 58ème édition Festival international de Carthage organisée du 18 juillet au 17 août 2024. La musique arabe, classique et moderne, en plus des spectacles étrangers en dehors du monde arabe seront au rendez-vous organisé sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles.

Tous les spectacles du festival se tiennent à l’Amphithéâtre romain de Carthage au coeur du site archéologique de Carthage qui est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979.