Des terrains domaniaux agricoles d’une superficie totale de 53 ha situés dans les localités d’El Kherba et Boumkhila à Mateur (gouvernorat de Bizerte) ont été restitués récemment à l’Etat et ce après l’intervention des autorités compétentes pour exécuter des décisions de récupération en raison de non payement des montants de bail envers l’Etat, depuis plusieurs années, par les exploitants de ces biens.

Il s’agit de 47 ha à El Kherba et 6 ha à Boumkhila, a indiqué à l’Agence TAP, le délégué de Mateur Zied Harzallah.