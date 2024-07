ENNAKL AUTOMOBILES, concessionnaire de référence des plus grandes marques européennes en Tunisie, affiche une performance exceptionnelle au premier semestre 2024. Avec un total de 3.351 immatriculations, la société se hisse à la première place du marché.

Cette performance remarquable s’explique par le fait qu’ENNAKL AUTOMOBILES bénéficie d’une solide réputation de fiabilité et de qualité de service auprès de sa clientèle. La société propose une large gamme de véhicules répondant ainsi aux besoins et aux attentes diversifiés des automobilistes tunisiens.

ENNAKL AUTOMOBILES a su, également, tirer profit de son réseau de distribution dense et efficace, présent dans l’ensemble du territoire tunisien. La société garantit ainsi à ses clients une proximité et une accessibilité optimales, tant pour l’achat de leur véhicule que pour le service après-vente.

Le succès d’ENNAKL AUTOMOBILES au premier semestre 2024 est une nouvelle preuve de la confiance que lui accordent ses clients. La société a su s’imposer comme un acteur incontournable du marché automobile tunisien, en répondant aux besoins et aux attentes des automobilistes du pays.

Ce leadership conforte ENNAKL AUTOMOBILES dans son ambition de poursuivre sa croissance et de renforcer sa position sur le marché. La société entend notamment continuer à développer son offre de produits et de services, tout en investissant dans la formation et la qualification de ses collaborateurs.

A propos d’ENNAKL



ENNAKL Automobiles est le concessionnaire de référence sur le marché tunisien, grâce à une approche s’articulant autour de trois principaux axes : diversification des produits, service après-vente de qualité ainsi que proximité et satisfaction client.

ENNAKL est le concessionnaire représentant officiel de marques automobiles, parmi les plus prestigieuses au monde : VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, AUDI, CUPRA, PORSCHE, RENAULT Trucks.