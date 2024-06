Un mode de gouvernance moderne instituant la séparation entre le management et l’actionnariat, une notoriété importante, des marques automobiles couvrant tous les segments du marché depuis les véhicules premium aux moins chers jusqu’aux camions (Renault trucks), le concessionnaire automobile Ennakl ne manque pas d’atouts d’autant plus qu’’il couvre aussi des activités telles que la location des voitures pour de courtes ou de longues durées et la vente et l’achat des voitures d’occasion quelle que soit la marque. Ennakl est omniprésent dans tout ce qui se rapporte à la mobilité classique ou durable.

Le Groupe Ennakl a d’ores et déjà mis sur le marché des véhicules électriques haut de gamme et compte bien développer ses activités dans la mobilité électrique pour ne citer que la Q8 GT 100% électrique, la Porche Cayenne Hybride, la Maccan 100% électrique, E-tron GT, 100% électrique. L’année 2023 a également vu le lancement des nouveaux modèles Virtus & T-cross pour la marque Volkswagen, la Leon Cupra et la SUV Kushaq pour la marque Skoda.

Ennakl est bien décidé à poursuivre son développement orientée sur l’innovation et la qualité a assuré Anouar Ben Ammar, DG lors de la présentation des états financiers de la marque à la Bourse de Tunis mardi 11 juin : “Ennakl Automobiles capitalise sur une approche distinctive s’articulant autour des principaux axes suivant : répondre au mieux aux attentes de sa clientèle à travers des produits de qualité, un service après-vente de proximité et la diversification de l’offre” d’où un positionnement privilégié sur le marché national. Ennakl Automobiles a terminé l’année 2023 avec un total de 7.063 immatriculations soit 13% de part de marché.

La Volkswagen occupe la 7ème place avec une part de marché de 5% grâce au lancement des nouveaux modèles Virtus & T-Cross. La Seat se positionne à la 8ème place et gagne 2 positions par rapport à 2022 avec une part de marché de 4% (en hausse de 32%). La Skoda est 10ème et gagne 3 positions avec 1 700 immatriculations (+75% par rapport à 2022) et une part de marché de 4%. Sur le marché premium, Audi est leader du marché avec 507 immatriculations à fin décembre 2023. La marque CUPRA gagne 6 positions et réalise 170 immatriculations (+127% par rapport à 2022) grâce à l’arrivée de la Cupra Leon.

La Volkswagen utilitaire occupe la 5ème place avec 793 immatriculations a fin 2023 et la Renault Trucks est la deuxième marque de camions commercialisés avec 21% de parts de marché.

Une progression de 29,8% du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 s’élève à 645 millions de dinars DT contre un chiffre d’affaires de 497 millions DT au cours de l’exercice 2022 soit une augmentation de 148 millions DT et une progression de 29%. Il est composé essentiellement des ventes de véhicules neufs.

Au terme de l’année 2023, le chiffre d’affaires consolidé a connu une progression de 26% par rapport à l’année 2022 passant de 568 MDT à 714 MDT Dinars.

Pour le premier trimestre 2024, le groupe Ennakl a réalisé un Chiffre d’Affaires consolidé de 159 millions TND en augmentation de 1% par rapport à 2023 et une marge brute totale de 29 millions TND en ligne par rapport aux objectifs.

Il faut toutefois souligner qu’Ennakl n’est pas que concessionnaire automobile, c’est aussi un prestataire dans le secteur de la location de voitures. Ainsi la société tunisienne de location de voitures (STLV-Hertz) créée en 2018, loue tous types de véhicules et moyens de transport avec ou sans chauffeurs pour des durées courtes ou longues.

Le chiffre d’affaires de la STLV en 2023 est en progression de 25%, passant de 4,6 Millions TND en 2022 à 5,9 millions TND en 2023. Le résultat d’exploitation est en progression de 236% soit de 0,247 millions TND en 2022 à 0,832 millions TND en 2023. Le résultat net de de Hertz est 1,5 Million à fin mars 2024.

Ennakl détenue principalement par les groupes PGI et PGH peut se prévaloir d’une assise financière solide ce qui lui permet de renforcer ses investissements. Les investissements réalisés au cours de l’année 2023 s’élèvent, selon le rapport d’audit, à 10 MDT contre 9 MDT à la même période de l’année 2022.

Une des plus grandes réalisations du groupe en 2023 est le Stockeur automatique sis au Centre logistique de la Goulette, unique en Afrique. Pour un investissement de 12 MD, l’entrepôt a la capacité de classer et gérer un très grand nombre de références et d’avoir la souplesse requise pour pouvoir répondre à la demande dans des délais très courts.

En 2024, le groupe est bien décidé à consolider les réalisations de l’activité pièces de rechange très rentable à travers la société filiale Car Gros avec un chiffre d’Affaires de 80 MD et qui représente une contribution de plus de 16% dans la marge brute consolidée du groupe ENNAKL.

L’activité de location de voiture est toujours en progression : un parc supérieur à 350 voitures et un taux d’occupation de plus de 85%. Le chiffre d’affaires, prévu en 2024, est de 8 Millions TND soit une progression de 40% par rapport à l’année 2023 et un ratio de retour sur vente (ROS) de 18% ce qui est très respectable comme réalisation.

Ennakl ne néglige pas pour autant, le produit vente de voiture d’occasion avec un volume de vente qui a progressé de 23% en 2023 par rapport à l’année 2022 (320 unités /260 unités en 2022) et des prévisions de réaliser un chiffre d’affaires de +30% en 2024 par rapport à 2023 soit 20 MD. Ennakl compte créer un label véhicule d’occasion en pariant sur la qualité et la sécurité.

Le développement de l’activité Renault Trucks, fait l’objet d’attentions particulières des dirigeants du groupe Ennakl qui ont renforcé les parts de marché des camions Poids Lourds à travers la construction d’un « véritable nouveau centre logistique dédié Renault Trucks » avec un showroom, des ateliers et un magasin de pièces de rechange, prévus pour l’année en cours après la constitution en 2023, d’un réseau Renault Trucks à l’instar du modèle adopté pour les automobiles : “L’objectif est d’être présents dans les grandes villes du pays (Tunis, Sousse, Sfax) et offrir un service complet aux clients”.

Pour conclure, dans un contexte marqué par des restrictions à l’entrée, Ennakl Automobiles renforce son positionnement de leader, en élargissant le champ de ses activités, en investissant dans l’efficacité énergétique, en s’enrôlant dans la digitalisation de ses services et en adoptant un modèle d’économie durable mettant au centre de ses préoccupations l’Homme, ses clients et ses partenaires.

C’est d’ailleurs ce qui lui a valu de remporter le prix des bonnes pratiques de l’engagement social au CSR Power Forum.

Amel Belhadj Ali