Dimanche 7 juillet 2024, un ciel nuageux et des orages pourraient perturber la matinée des habitants des régions côtières du nord de la Tunisie. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit en effet des cellules orageuses locales qui pourraient s’accompagner de quelques pluies dans le nord-ouest du pays.

Le reste du pays profitera d’un temps partiellement nuageux, avec quelques passages nuageux dans le sud. Le vent soufflera d’est faible à modéré en matinée, puis s’intensifiera progressivement l’après-midi près des côtes est et sud. Des tourbillons de sable pourraient également se produire dans ces régions durant la nuit.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 29°C et 35°C dans les régions côtières et entre 36°C et 41°C dans le reste du pays. Le mercure grimpera même jusqu’à 43°C dans le sud-ouest, où le vent de sirocco se fera sentir.

Voici quelques conseils pour profiter de cette journée malgré les prévisions météorologiques :

Si vous vous trouvez dans les régions côtières du nord, prévoyez un parapluie ou un imperméable si vous vous aventurez dehors.

Soyez prudent sur les routes, car les chaussées pourraient être glissantes en cas de pluie.

Si vous souffrez d’allergies, restez à l’intérieur et fermez les fenêtres pour éviter le pollen et la poussière.

Profitez de la fraîcheur relative du matin pour faire vos activités en plein air.

En résumé, une journée dominée par les nuages et les orages dans le nord de la Tunisie, tandis que le soleil brillera sur le reste du pays. Des températures élevées sont attendues dans tout le pays, en particulier dans le sud-ouest.