La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise le vendredi 19 juillet 2024, la 21ème édition de la Nuit des Étoiles qui aura lieu au cœur des espaces de plein air de la CST.

Afin de promouvoir la Culture Scientifique, Technologique et de l’Innovation, dont celle de l’Astronomie et l’Espace, la CST propose à son large public lors de cette rencontre estivale et nocturne, une reconnexion ludique entre Science & Art, en collaboration avec l’Universcience de Paris et la Cité de l’Espace de Toulouse.

Cet événement permettra aux amateurs d’astronomie et aux curieux d’observer le Ciel profond et d’admirer ses merveilles par des télescopes motorisés de 20h00 à minuit. La Lune, la planète Saturne et les constellations du triangle d’été, comprenant la Lyre, le Cygne et l’Aigle, seront visibles toute la nuit.

Au Programme de cet évènement: des Conférences grand public, sur «Les éruptions solaires », par le membre de l’Union Internationale d’Astronomie UAI, Directeur du Centre International d’Astronomie, Responsable de l’Observatoire Al Khatm Al Falaki aux Emirats Unis Abou Dhabi, Mohamed Chaoukat Ouda, et “Sur Terre comme sur Mars, la vérité est dans la roche » par le Pr. Mohamed Soussi, Géologue à la Faculté des Sciences à Tunis et Directeur du Laboratoire des Bassins Sédimentaires et Géologie du Pétrole.

Au programme également une Présentation des Nuits des Étoiles d’Universcience à Paris et la Cité de l’espace de Toulouse en plus d’Observations par les télescopes permettant de découvrir la lune, la planète saturne et les constellations du triangle d’été permettant de décrypter le ciel profond et de cheminer de constellation en constellation tout au long de la soirée.

Il s’agit aussi de Théâtre scientifique « le labo Mars » ; d’un Spectacle de musique, des interludes et des shows musicaux seront interprétés par la jeune violoniste Touka Askri sur la scène du site archéologique Abou Fehr outre des Stands d’animations de la CST et de ses partenaires nationaux et internationaux. Plusieurs animations en biologie, physique, astronomie, mathématiques, aéronautique, et des expériences scientifiques ludiques seront proposés en parallèle.