Le secrétaire d’État chargé des petites et moyennes entreprises, Samir Abdelhafidh a estimé que le continent africain peut jouer un rôle plus important aux niveaux régional et mondial et contribuer à résoudre les crises à l’échelle mondiale en consolidant la coopération commune.

Il a ajouté, à l’ouverture du Forum du COMESA sur l’investissement jeudi, que l’accueil du Forum par la Tunisie contribue à la création d’une plateforme regroupant les acteurs principaux, les investisseurs et le secteur privé et entre les pays membres du COMESA, pour prendre connaissance des différentes opportunités d’investissement et de commerce, selon un communiqué publié par l’Agence d’investissement régionale du COMESA.

Pour sa part, le Président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, (UTICA), Samir Majoul, a souligné le grand intérêt accordé aux opportunités d’investissement disponibles dans les pays du “COMESA”, considérant que la coopération avec les pays de la région pourrait aider à la croissance économique et à la diversification des exportations tunisiennes.

Il a notamment mis en exergue la volonté des entreprises tunisiennes d’explorer de nouveaux partenariats et de renforcer les liens existants, en se focalisant sur l’innovation, la technologie et l’exploitation optimale du potentiel. l’objectif est de renforcer la position du continent africain dans les chaînes de valeur à l’échelle mondiale, à même de lui permettre de réaliser la souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique, selon le communiqué.