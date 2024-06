« Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a décidé de maintenir le taux directeur de la BCT inchangé à 8% », a annoncé la BCT, dans un communiqué, publié vendredi.

Le CA a estimé lors de sa réunion tenue jeudi, que « les risques entourant la trajectoire future de l’inflation incitent à la prudence et à la patience, et qu’il est important de continuer à soutenir le processus de convergence de l’inflation vers des niveaux soutenables ».

Il a également, révélé que les risques haussiers de l’inflation « demeurent actifs sur le court et le moyen terme et pourraient dériver, notamment de la remontée des prix internationaux des produits de base et de l’énergie sur fond d’exacerbation des tensions géopolitiques, du stress hydrique, et de la situation des finances publiques surtout, en l’absence de mobilisation des ressources extérieures ».

Pour rappel, le taux d’inflation s’est stabilisé à 7,2% (en glissement annuel) au mois de mai 2024 contre 9,6% une année auparavant, à la faveur d’une relative détente de l’inflation sous-jacente « hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés » qui s’est établie à 7,3% en mai, contre 7,5% le mois précédent, et ce, en dépit de l’accélération du rythme de progression des prix des produits alimentaires frais (10,8% en mai contre 9,7% en avril 2024).

La BCT a considéré en outre, que « les derniers indicateurs conjoncturels disponibles laissent entrevoir un redressement progressif de l’activité au cours du deuxième trimestre 2024, qui sera soutenu par la reprise de l’activité dans le secteur agricole et le renforcement des activités du secteur des services ».

Il est à rappeler que la croissance économique s’est accrue modérément de 0,2% (en glissement annuel) au premier trimestre 2024.

Sur le plan international, la détente progressive du rythme de progression des prix à la consommation s’est poursuivie au cours des derniers mois, quoiqu’à un rythme relativement lent, a estimé la Banque.

Les récentes prévisions internationales tablent sur une convergence lente de l’inflation vers les cibles des banques centrales, en relation avec les pressions à la hausse des prix internationaux des produits de base et des matières premières.

« En dépit d’un certain optimisme des marchés à l’égard d’un desserrement monétaire généralisé, les perspectives d’une inflation tenace continueraient de peser sur l’orientation de la politique monétaire des banques centrales des principales économies », a encore noté la BCT.