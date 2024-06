Le 4 juin 2024, la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a signé un accord de coopération avec les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) pour renforcer les systèmes de santé en Afrique et améliorer les conditions de vie des citoyens africains. Cet accord historique vise à renforcer les capacités régionales de recherche, de développement et de fabrication durable de vaccins. Afreximbank et Africa CDC collaboreront sur plusieurs initiatives stratégiques, notamment la mise en œuvre du Mécanisme de mise en commun des achats en Afrique (APPM), en coopération avec la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA).

L’accord prévoit également la promotion de mécanismes de financement novateurs pour soutenir les initiatives de recherche et de développement dans le domaine de la santé en Afrique. Les deux institutions tireront parti des progrès réalisés dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour avancer leurs objectifs. Afreximbank aidera Africa CDC à atteindre la viabilité financière, en ligne avec l’ambition de l’Union africaine de produire 60 % des besoins en vaccins du continent en Afrique d’ici 2040.

Lors de la cérémonie de signature, le Professeur Benedict Oramah, président d’Afreximbank, a souligné l’importance de cette collaboration, initiée durant la pandémie de Covid-19, pour le développement socio-économique de l’Afrique. Le Dr. Jean Kaseya, directeur général d’Africa CDC, a insisté sur la nécessité de produire des produits de santé de qualité en Afrique pour garantir la sécurité sanitaire du continent. Le partenariat mettra l’accent sur la fabrication locale de vaccins, produits de diagnostic et thérapeutiques, en incluant le financement, les transferts de technologie et le développement des talents.