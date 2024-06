L’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a organisé vendredi en coordination avec l’office des œuvres universitaires du nord, une journée de formation sur les règles de sécurité des produits alimentaires et la prévention des risques d’intoxication dans le milieu universitaire.

A cette occasion, le directeur général de l’INSSPA Mohamed Rabhi a souligné l’importance de respecter les bonnes pratiques de la sécurité alimentaire, ajoutant que l’instance oeuvre à renforcer le contrôle dans les magasins de vente des produits alimentaires et les restaurants au cours de la saison estivale en raison de la hausse des températures.

“Un programme a été mis en oeuvre pour contrôler la qualité des produits alimentaires dans les circuits de distribution et dans les établissements hôteliers en vue de protéger les consommateurs et les touristes, a-t-il assuré.

Il a appelé les propriétaires des magasins de vente des produits alimentaires à respecter les règles d’approvisionnement en produits alimentaires, précisant que l’INSSPA appliquera les mesures et sanctions contre les contrevenants en cas de non respect de la réglementation.

L’instance a recommandé d’éviter les repas préparés (fast food) et les salades qui pourraient augmentent les risques d’intoxication alimentaire.

D’autre part, Rabhi a précisé que cette journée de formation qui coïncide avec la journée mondiale de la sécurité alimentaire célébrée le 7 juin de chaque année, s’inscrit dans le cadre d’une série de sessions de formations ayant démarré depuis une certaine période, en coordination avec l’office des œuvres universitaire du Centre et du Sud.

“Ces sessions de formations visent à sensibiliser les professionnels à l’importance des normes de qualité, notamment pour les repas universitaires a-t-il affirmé, notant que l’université tunisienne n’a enregistré, au cours de cette année, aucun cas d’intoxication alimentaire.

De son côté, le directeur général de l’office des œuvres universitaires du Nord Hassen Frey a indiqué que cette journée de formation est destinée à tous les intervenants concernés par les repas universitaires et en particulier aux directeurs, agents, responsables de la santé et chefs cuisiniers.

Il a souligné que l’office des œuvres universitaires du Nord fournit en moyenne 30 mille repas par jour et 6 millions de repas par an, soulignant que les établissements universitaires se sont engagés à respecter les normes de qualité.

A noter que l’INSSPA effectue des visites périodiques aux restaurants universitaires en vue de présenter des conseils et des recommandations en cas de défaillances, en plus de son rôle dans le contrôle de la qualité des produits alimentaires et l’organisation de cycles de formation.