Le ciel sera, ce lundi 4 juin, passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Des nuages denses prendront temporairement place sur les régions côtières du nord, apportant un voile de grisaille.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 23 et 29 degrés sur les côtes et les hauteurs, et entre 30 et 34 degrés dans le reste du pays. Il fera particulièrement chaud dans l’extrême sud, où les températures pourraient atteindre les 42 degrés.

Le vent soufflera du nord au nord-est dans le nord et le centre, et de l’est au sud dans le sud. Il sera relativement fort à fort, voire très fort, près des côtes et dans le sud, avec des risques de phénomènes de sable. Dans le reste du pays, le vent sera de faible à modéré.

La mer sera agitée à très agitée au nord, et très agitée sur les côtes est et au golfe de Gabès. Il est donc recommandé aux plaisanciers et pêcheurs de faire preuve de prudence.