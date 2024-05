La Tunisie célèbre ce mercredi, le 76ème anniversaire de la Journée Internationale des Casques Bleus sous le signe ” Prêts pour l’avenir, Construisons mieux ensemble».

A cette occasion, la Tunisie salue le rôle important joué par les casques bleus des Nations Unies dans la protection de la sécurité des zones de conflits et leur contribution précieuse à la paix dans le monde.

« La Tunisie est parmi les pays pionniers aux opérations onusiennes de maintien de la paix », lit-on dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Le département rappelle que la première participation tunisienne aux missions onusiennes remonte à 1960 en République Démocratique du Congo en 1960.

« La Tunisie, qui demeure convaincue de la paix comme étant une valeur humaine noble et un objectif des Nations Unies, poursuit ses efforts pour le renforcement de sa contribution aux missions de maintien de la paix par le déploiement d’un nombre important des militaires, policiers et experts pénitentiaires », lit-on de même source.

La Tunisie se trouve à la 20ème position dans le classement des pays contributeurs aux missions de maintien de la Paix, écrit la même source qui précise que 900 officiers militaires, sécuritaires et pénitentiaires ont participé aux missions onusiennes de maintien de la paix dans six missions dont cinq en Afrique.

Et d’ajouter, « l’obtention du Commandant Ahlem DOUZI, de l’Institution militaire, du Prix “Trailblazer” de la femme fonctionnaire de justice et de l’administration pénitentiaire en 2024 représente un témoin renouvelé de la grande confiance dont accordée aux Tunisiens au sein des missions de paix des Nations Unies et une reconnaissance de leur précieuse contribution à la consolidation des efforts internationaux pour le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales et régionales ».

la Tunisie réitère son engagement à poursuivre son soutien actif aux efforts de maintien et de la consolidation de la paix et de la protection des civils, et à encourager le recours à diplomatie préventive et aux solutions pacifiques de réglementation des conflits, afin de promouvoir la culture de paix et les fondements de sécurité, de stabilité et de développement en Afrique et dans le monde.