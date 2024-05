Le Cité de la culture a abrité, mardi soir, la cérémonie d’ouverture de la sixième édition du Festival international des musiciens et des artistes non et mal voyants, Handy Music Festival, placée sous le thème ” Sur scène, nous sommes toutes et tous égaux “.

Organisé les 28, 29 et 30 mai 2024, ce festival est organisé à l’initiative de l’association “IBSAR loisirs et culture pour les non et mal voyants” en partenariat avec l’ambassade de Suisse en Tunisie et plusieurs autres partenaires dont Onu Femmes, l’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Handy Music Festival est de retour après une absence de près de quatre ans avec une programmation composée de créations musicales individuelles et collectives de personnes porteuses d’handicap afin de créer un espace d’échange interculturel et favoriser leur inclusion sociale.

La cérémonie d’ouverture organisée au Théâtre des jeunes créateurs a été marquée par la présence d’un certain nombre d’ambassadeurs accrédites en Tunisie des pays participants. Des partitions musicales ont été interprétées par des jeunes musiciens porteurs d’handicap.

Sur la place du Théâtre, des morceaux du patrimoine sonore iranien ont été joués, en plus de partitions solo interprétées par des musiciens issus de cinq pays dont les Emirats arabes unis, l’Espagne, le Maroc, la Suisse et la Tunisie.

Le président de l’Association « Ibsar», Mohamed Mansouri, a déclaré à la TAP que près de 100 musiciens porteurs d’handicap prennent part à ce festival et présenteront 15 performances musicales dont 7 individuelles et 8 de groupe. Il a présenté le programme de cette 6ème édition qui accueille des participants issus de onze pays (Tunisie, Libye, Algérie, Maroc, Arabie Saoudite, Irak, Émirats arabes Unis, Sultanat d’Oman, Iran, Espagne et Suisse).

Des ateliers pour personnes porteuses d’handicap physique, notamment celles atteinte d’une déficience visuelle, sont au line-up, en plus d’un séminaire sur “l’accès des personnes porteuses handicap aux services municipaux” et un colloque sur les engagements de la Tunisie en faveur des principes de gouvernance ouverte.

“Ibsar” oeuvre en faveur de l’égalité des chances entre tous les individus afin de valoriser les compétences et la créativité des personnes porteuses d’handicap dans les domaines des Arts, et à leur l’inclusion sociale. Elle appelle à “l’instauration d’une société juste dans laquelle les personnes handicapées jouissent pleinement de leurs droits et participent efficacement à la vie publique”.

Officiellement créée le 31 janvier 2012, « Ibsar» est une association offrant un soutien aux élèves et aux étudiants par l’impression des livres en Braille et l’organisation des formations à l’usage des nouvelles technologies”. Son objectif est d’intégrer les non et mal voyants dans les domaines des loisirs, de la vie culturelle, intellectuelle et artistique, et ce en conformité avec les clauses de la convention Internationale des Droits des handicapés.

L’association mène des campagnes de sensibilisation en faveur des personnes handicapées visuelles et les personnes handicapées en général afin de faciliter leur participation dans tous les domaines.