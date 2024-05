La question environnementale sera au centre du Forum annuel du “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant”, prévu, les 30 et 31 mai, à la Cité des Sciences à Tunis.

Le palmarès de la 15ème édition du “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant” sera dévoilé au terme de cette rencontre d’envergure arabe.

Ce concours est organisé par le forum de littérature arabe pour l’enfant, en partenariat avec l’ATB-Tunis (Arab Tunisian Bank) et avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles. Il est ouvert aux écrivains, hommes de lettres et créateurs, de même qu’aux enfants et adolescents, âgés de 9 à 18 ans, de Tunisie et des pays arabes.

Les interventions prévues porteront sur “les paris des valeurs dans la littérature pour enfant et adolescent ” (Jalila Tritar) ; “l’esthétique du rêve et les valeurs humaines dans la littérature pour enfant chez Mohammed Ghozzi ” (Assil Chebbi), “le système des valeurs dans l’œuvre de Kamel Kilani » (Ahmed Fadhl Chabloul, Maroc), les “Valeurs sociales dans un échantillon de romans pour adolescents lauréats du prix arabe Mustafa Azzouz pour la littérature jeunesse: études lexicostatistiques” (Abdelaziz Ait Baha, Maroc) et “la critique littéraire environnementale, à travers un échantillon de romans pour enfants” (Wafa Chamsi, Sultanat d’Oman).

Quatre conférenciers tunisiens aborderont des thématiques en lien avec la question écologique : “Le récit écologique destiné aux enfants et aux adolescents” (Ridha Labiadh) ; “Quelle place occupe l’éducation environnementale dans les manuels scolaires en Tunisie : l’école préparatoire comme modèle” (Dalel Gharbi),”Lecture dans le roman ‘voyage vers la Terre’ du poète Mohamed Ghozzi” (Hafedh Mahfoudh) et “Anticipation du désastre et pari de la science dans la littérature de science-fiction pour adolescents ” (Riadh Mrihil ).

Ces interventions seront accompagnées des témoignages de jeunes écrivains sur leurs expériences littéraires respectives.

Des ateliers de lecture et d’écriture littéraire destinés aux enfants, prévus vendredi dans la matinée, seront encadrés et animés par l’écrivaine Jamila Cherif.

Rappelons que le palmarès de la 14ème édition avait été dévoilé, début juin 2023, au cours d’une cérémonie organisée dans un hôtel à Tunis. Le jury présidé par Jalila Tritar a attribué son premier prix, doté d’une valeur de 12000 DT, au Tunisien Aissa Jebli pour “Ajnihat Al yassamine” (Les ailes du Jasmin).