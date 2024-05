Ooredoo Tunisie est fier d’annoncer sa distinction en tant que meilleure initiative prometteuse dans le secteur des télécommunications lors de la troisième édition de CSR Power Forum 2024. Cette reconnaissance prestigieuse fait suite aux efforts exemplaires de Ooredoo tout au long de l’année, démontrant un engagement indéfectible en matière de responsabilité sociale des entreprises.

Ooredoo Tunisie s’est distingué par ses contributions remarquables à travers le programme “Tounes T3ich”, qui incarne l’engagement de l’entreprise à favoriser un changement positif dans les communautés à travers la Tunisie. Le programme, reconnu pour son approche multifacette, aborde des piliers clés tels que la durabilité environnementale, le bien-être social, l’éducation et les soins de santé.

Sur cette réussite, Mansoor Rashid Al-Khater, le CEO de Ooredoo Tunisie a exprimé sa gratitude, déclarant : “Chez Ooredoo Tunisie, notre mission est de faire une différence significative dans la vie des gens et de soutenir la société que nous servons. Cette reconnaissance réaffirme notre engagement à atteindre ceux dans le besoin et à favoriser un changement positif à travers la Tunisie. Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde du travail social qui fait vraiment la différence.”

Le Forum international de la RSE, organisé par AM Media Plus, a servi de plateforme prestigieuse où Ooredoo Tunisie a été honoré pour ses initiatives remarquables. L’événement, un carrefour de leadership éclairé et d’innovation en matière de responsabilité sociale des entreprises, a fourni un cadre idéal pour mettre en valeur les contributions significatives de Ooredoo à la société.