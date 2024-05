La BTE s’associe avec la startup Insight plus et entre dans une nouvelle ère d’innovation et de digitalisation avec l’adoption de la plateforme Exsys

La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) et Insight Plus, une startup Fintech tunisienne de renommée labellisée en juin 2019, ont officiellement signé une convention stratégique visant à optimiser le mode opératoire sur le marché de change BBE / opérateurs de change.

Cette collaboration stratégique marque une étape importante dans l’engagement de la Banque de Tunisie et des Émirats à adopter les dernières innovations technologiques pour répondre aux besoins du marché financier tunisien.

En adoptant la plateforme Exsys, la banque est en mesure de fonctionner en mode On Demand et en temps réel sur le marché de change, offrant ainsi une expérience de trading optimisée et une gestion efficace des opérations.

En tant qu’institution financière engagée dans l’avenir, la BTE est déterminée à offrir à ses clients une expérience bancaire exceptionnelle, en combinant les avantages de la technologie numérique avec un service client de qualité supérieure.