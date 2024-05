Un Symposium Educationnel International Lead In –Lead Out (LI-LO) aura lieu, pour la première fois en Afrique et en Tunisie, le 07 et 08 juin prochain.

Organisée à l’initiative du service de cardiologie de l’hôpital La Rabta, sous l’égide de la faculté de médecine de Tunis et du ministère de la santé, cette manifestation internationale scientifique de très haut niveau réunira des experts mondiaux en rythmologie et plus particulièrement en stimulation cardiaque et en défibrillation, a déclaré, à l’agence TAP, Sana Ouali Professeur en cardiologie et Rythmologue interventionnelle à l’hôpital La Rabta .

Selon la même source, cet évènement fait suite à une première édition organisée à Belgrade en 2023.

« La Tunisie a été choisie pour représenter le Continent Africain et organiser cette manifestation internationale de pointe dans le domaine de la stimulation et de défibrillation cardiaque », a-t-elle dit.

Sana Ouali a fait remarquer qu’une réunion scientifique internationale d’envergure exclusivement consacrée à la rythmologie de pointe n’a jamais été organisée en Afrique signalant que 18 experts internationaux (Européens et des USA) de renommée mondiale ont été invités pour animer ce symposium de pointe.

« Six workshops de simulation de très haut niveau, et intégrant des nouvelles technologies de stimulation cardiaque et de défibrillation cardiaque telle que l’implantation des pacemakers sans sondes, les défibrillateurs automatiques sous cutanés, dont certaines techniques n’ont jamais été pratiquées en Afrique, auront lieu dans le cadre de cet évènement », ajoute Sana Ouali.

Des rythmologues experts du Maroc, d’Algérie, de Libye, d’Egypte, de Tanzanie, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d’ivoire, de Togo, du Cameroun, du Bénin, du Sénégal et de Guinée prendront part à cette manifestation qui traitera les dernières avancées dans le domaine de la stimulation cardiaque, la défibrillation et l’extraction des sondes.

« Nous sommes très fiers que la Tunisie soit le pays organisateur de cette manifestation internationale, pour briller dans le domaine de la rythmologie en Afrique et à l’international ce qui permettra d’établir des ponts de collaboration Sud-Sud et d’élaborer un programme national et international dans le domaine », a-t-elle indiqué.

Et d’ajouter « l’hôpital la Rabta pourrait, ainsi, être un centre international de référence et formateur en matière d’extraction de sonde en Afrique ».