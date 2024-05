Sept professionnels du film tunisiens, 3 femmes et 4 hommes, sont parmi « Les 101 en Or » (The Golden 101) des personnalités qui ont la touche magique en matière de Cinéma arabe.

La liste des Tunisiens au dernier classement de l’Arab cinéma Magazine comprend les producteurs Habib Attia (Cinetelfilms) et Dora Bouchoucha (Nomadis Images), les acteurs Majd Mastoura, Hend Sabry et Adam Bessa, la réalisatrice Kaouther Ben Hania et le compositeur Amine Bouhafa.

Les 101 en Or (The Golden 101) est une enquête annuelle du Centre du Cinéma arabe (Arab Cinéma Center – ACC) dont les résultats sont dévoilés en marge du Festival de Cannes qui se déroule cette année du 14 au 25 mai. Le Centre s’inspire de la Palme d’Or, la plus haute distinction décernée au meilleur film en compétition du Festival de Cannes.

Devenue une tradition annuelle auprès de l’ACC, cette enquête est composée 11 autres catégories pour les métiers dans le secteur du cinéma.

L’Egypte est au top du classement avec 27 personnalités Golden 101 dans différentes catégories, suivie de l’Arabie Saoudite (17) et le Liban (16). Les autres personnalités dans la liste sont issues de divers pays (Emirats arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Maroc, Palestine, Qatar, Soudan, Syrie, Italie, Afrique du Sud, Australie, Canada, Etats Unis d’Amériques, France, Inde et Royaume-Uni).

L’ACC a dévoilé la liste des 101 personnalités et entités en Or de l’année précédente, selon une évaluation sur leur apport récent dans le cinéma arabe. L’enquête a été réalisée auprès de personnalités du Monde entier et qui ont la touche magique en matière de Cinéma arabe.