La nouvelliste Sana Ben Abdallah et le poète Mabrouk Salah Sayari sont parmi les 12 lauréats de la quatrième édition du concours littéraire arabe « Abdul Rahman Abdullah Al-Mushayqih Literary competition » dont le palmarès a été dévoilé, lundi.

Lancée en 2020, ce concours littéraire initié par l’Arabie Saoudite est dédié aux auteurs d’expression arabe. Il comprend quatre catégories : la nouvelle courte, le poème arabe, l’article littéraire et la recherche historique, nouvelle section créée cette année 2024 (1445 de l’Hégire).

Sana Ben Abdallah a remporté le premier prix de la section « nouvelle courte » pour sa nouvelle intitulée « Da’ahou Yattir » (Littéralement Laisse-le s’envoler). Noura Radmam Mohamed (Yémen) et Hedi Jamel Chebli (Liban) sont respectivement lauréats du deuxième et du troisième prix.

Sana Ben Abdallah est la deuxième autrice tunisienne à remporter ce prix après Mohamed Saif Chriti, lauréat du premier prix de la deuxième édition.

Mabrouk Salah Sayari a remporté le second prix de la catégorie « poème arabe » pour un poème intitulé « Layta al fata warakon » (Littéralement : Si seulement le garçon était en papier). Le premier prix a été attribué au poète syrien Michel Mohamed Eid alors que le troisième prix a été attribué au Yémenite Ibrahim Ahmed Mohamed Bacha.

Les œuvres lauréates sont des poèmes, de 20 à 30 lignes, écrits selon la forme traditionnelle du poème arabe.

Rachid khdhiri (Maroc), Amrou Abdessabour (Egypte), Youssef al-Aichi Maymoun (Algérie) sont les lauréats de la catégorie « Article littéraire ».

Dans la catégorie « Recherche historique », le premier prix est revenu à L’Egyptien Abdallah Mustapha Ahmed Karim. Le deuxième prix a été attribué au Tchadien Ibrahim Barma Ahmed alors que le troisième a été décerné à l’Algérienne Naffissa Douida.

Les oeuvres lauréates ont été sélectionnées parmi 407 finalistes sur un total de 7551 candidatures dont 1890 nouvelles courtes et 2892 articles littéraires.

“Abdul Rahman Abdullah Al-Mushayqih Literary competition” est un concours baptisé au nom de Abdul Rahman Al-Abdullah Al-Mushayqih qui est considéré comme l’une des personnalités culturelles, sociales, académiques et économiques les plus importantes et les plus éminentes d’Arabie saoudite. A travers la création de ce concours, Abdul Rahman Al-Abdullah Al-Mushayqih vise à encourager les jeunes talents arabes dans les divers secteurs de la littérature.

Palmarès complet avec mention du premier, deuxième et troisième prix dans chacune des quatre catégories :

Nouvelle Courte :

Sana Ben Abdallah (Tunisie)

Noura Radmam Mohamed (Yémen)

Hedi Jamel Chebli (Liban)

Poème Arabe :

Michel Mohamed Eid (Syrie)

Mabrouk Salah Sayari (Tunisie)

Ibrahim Ahmed Mohamed Bacha (Yémen)

Article littéraire :

Rachid Khdhiri (Maroc)

Amrou Abdessabour (Egypte)

Youssef al-Aichi Maymoun (Algérie)

Recherche historique :

Abdallah Mustapha Ahmed Karim (Egypte)

Ibrahim Barma Ahmed (Tchad)

Naffissa Douida (Algérie)