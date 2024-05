Les moyens susceptibles de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman dans les secteurs de la famille et de la femme, notamment en ce qui concerne l’autonomisation économique et sociale et la lutte contre la violence à l’égard des femmes ont été au centre d’une séance de travail tenue vendredi entre la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, et la ministre omanaise du développement social, Leila Al Najjar au siège du département.

Selon un communiqué publié par le ministère, les deux parties ont affirmé leur détermination à renforcer les domaines de coopération, à échanger les expériences et les expertises et à tirer profit des initiatives nationales adoptées dans ces domaines dans les deux pays.

Belhaj Moussa a souligné que la Tunisie accorde la priorité au renforcement de la contribution économique des femmes et des familles au développement et à la création de richesses, rappelant que la politique sociale de l’État mise sur la promotion de l’esprit d’entrepreneuriat des femmes et sur l’autonomisation sociale des catégories à besoins spécifiques.

De son coté, la ministre omanaise du Développement social a salué la diversité des mécanismes et programmes mis en place en Tunisie dans les domaines liés à l’autonomisation économique des femmes et aux droits économiques et sociaux de la famille et des femmes, soulignant à cet effet l’importance de la loi n° 58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et les différentes et mécanismes adoptés par la Tunisie pour prendre en charge les victimes de la violence.