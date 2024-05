Les travaux de surélévation du barrage Bouhertma situé, dans le gouvernorat de Jendouba, viennent d’être achevés, moyennant 91 millions de dinars.

Grâce à ces travaux de surélévation, Ce barrage devrait retenir un volume supplémentaire d’eaux pluviales de 33 millions de m3, ce qui portera ainsi sa capacité de stockage totale à 145 millions de m3 contre 112 millions de m3, auparavant.

Ce projet contribuera à lutter contre le changement climatique en Tunisie et de garantir la sécurité hydrique et alimentaire, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati dans une déclaration aux médias

Le coût de ce projet demeure incomparable à celui de la réalisation des stations de dessalement, a-t-il dit, évoquant, dans ce sens, la station de dessalement de Sfax dont le coût a dépassé un milliard de dinars.

De son côté, le directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques, Fayez Msallem a fait savoir que les travaux de réparation de la panne survenue au niveau du canal d’adduction de l’eau du barrage Barbra démarreront prochainement, avec des coûts dépassant les 41 millions de dinars.

Au 16 mai courant, le volume d’eau stocké dans le barrage de Bouhertma a atteint 70 millions de m3, soit la moitiée de son potentiel.