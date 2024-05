Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, samedi, dans le cadre de sa visite en Irak, avec le premier ministre irakien, Mohammed Shiaa al-Sudani.

A cette occasion, Nabil Ammar a transmis, au premier ministre irakien, les salutations du président de la République, Kais Saïed, et du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, faisant part de leur volonté de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et peuples frère, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Par ailleurs, le ministre a présenté un exposé sur le processus de réformes que connaît la Tunisie, citant, dans ce contexte les principales réformes économiques et les mesures prises pour améliorer le climat des investissements et créer des opportunités de coopération économique avec divers partenaires, dont au premier lieu, l’Irak.

Pour sa part, le premier ministre irakien s’est félicité des relations de fraternité historiques unissant les deux peuples et pays frères

Il a affirmé que l’Irak se tient aux côtés de la Tunisie, faisant part de sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Par ailleurs, al-Sudani s’est félicité de l’organisation du Forum des hommes d’affaires tunisiens et irakiens, qui sera l’occasion de à nouer des partenariats entre les acteurs économiques du secteur privé dans des domaines prometteurs.

La réunion a permis de mettre en avant la convergence des vues sur plusieurs questions à l’échelle régionale.

Dans ce contexte, le responsable irakien a salué la position de la Tunisie en faveur de la juste cause Palestinienne, soulignant le besoin d’intensifier les concertations entre les deux pays dans le cadre des forums régionaux et internationaux.