Le Centre de recherches et d’études sociales (CSRS) s’est engagé à réaliser des recherches et des études portant sur les différents types de handicap en Tunisie dans le cadre d’un accord de coopération et de partenariat signé, vendredi, avec le Centre international pour la promotion des personnes handicapées, indique le ministère des affaires sociales sur sa page Facebook.

L’accord prévoit la réalisation de recherches et d’études conjointes sur le handicap en Tunisie, l’échange de données statistiques, l’organisation de formations conjointes, l’échange d’expertise et le renforcement des capacités, ainsi que des activités de communication conjointes dans le domaine du handicap.

L’accord a été signé par le directeur général du Centre international pour la promotion des personnes handicapées, Nizar Selmi et la directrice générale du CSRS, Sondos Semlali, en présence de cadres des deux établissements.