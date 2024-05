Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger Nabil Ammar, effectuera, les 11 et 12 mai 2024, une visite de travail en Irak. Il présidera les travaux de la dix-septième session de la Commission Mixte tuniso-irakienne, avec son homologue iraquien, Fuad Hussein, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères de la République d’Iraq.

La Commission constitue une étape supplémentaire pour le renforcement des liens de fraternité et des relations de coopération entre les deux pays, lit-on dans un communiqué du département.

Lors de cette visite, les deux responsables procèderont à la signature de plusieurs accords dans le but d’enrichir le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays frères, selon la même source.

Le ministre sera accompagné d’une délégation représentant divers ministères et structures officielles, en plus d’un grand nombre d’hommes d’affaires et d’acteurs économiques. Un forum économique tuniso-irakien sera organisé à cette occasion.