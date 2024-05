Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et son homologue iraquien ont signé, récemment, un mémorandum d’entente dans le secteur de l’eau.

Cet accord vise à identifier les moyens permettant de répondre au développement technologique et à la recherche, outre l’échange d’expertises dans le domaine et l’encouragement de la coopération économique et scientifique entre les deux pays.

L’aaccord a été signé par le ministre de l’agriculture, Abdelmonem Belati et le ministre irakien des Ressources hydrauliques, Aoun Diab Abdullah lors de la quatrième Conférence internationale sur l’eau tenue, du 27 au 29 avril à Bagdad.

Belati a mis l’accent sur l’importance de l’échange d’expertises, des technologies et des études sur l’utilisation, le stockage et le traitement des eaux dans le cadre des changements climatiques.