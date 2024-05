Le Conseil d’Administration de la SNMVT-MONOPRIX a décidé de convoquer la prochaine Assemblée Générale Ordinaire pour le mercredi 12 juin 2024 à 10h à l’IACE aux berges du Lac, de publier les états financiers individuels et consolidés de la société ainsi que les rapports général et spécial des commissaires aux comptes et de proposer la distribution d’un dividende de 0,100DT par action.