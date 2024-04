Une cérémonie de signature des contrats de financement des projets, au profit de jeunes entrepreneurs diplômés de l’enseignement supérieur, issus des gouvernorats de Zaghouan et du Kef, a eu lieu, vendredi, à l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Mograne dans le gouvernorat de Zaghouan, et ce dans le cadre du programme d’appui au développement économique local.

A cette occasion, 17 contrats ont été signés pour soutenir ces jeunes dans la phase de lancement de leurs projets, avec un montant total de 1,6 MD dont 1,4 MD sous forme de subventions au profit de 8 projets qui seront réalisés au gouvernorat de Zaghouan et de 9 projets au gouvernorat du Kef.

Ces projets répondent aux besoins et spécificités de chaque région. Ils sont liés, essentiellement, aux secteurs de l’agriculture et du tourisme alternatif. Parmi ces projets, l’exploitation des plantes aromatiques et médicinales, la production des huiles biologiques et l’aménagement des gîtes ruraux.

A rappeler que le programme d’appui au développement économique local, dont bénéficient 6 gouvernorats y compris ceux de Zaghouan et du Kef, vise à mettre en valeur les capacités régionales et à développer les ressources et potentiels économiques de chaque région.