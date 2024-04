Un conseil ministériel restreint, tenu aujourd’hui mercredi, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a approuvé la création d’une société anonyme à participation publique dénommée « Société médicale de la ville des Aghlabides de Kairouan », qui entreprendra la réalisation des études relatives au projet de la cité médicale de Kairouan et aux travaux d’infrastructure du projet.

La société se chargera, également, selon un communiqué de la Présidence du Gouvernement, de faire connaître les composantes de la cité médicale et d’exploiter ses différents espaces sous la supervision du Ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Le Chef du gouvernement a souligné, à cette occasion, l’importance du caractère économique, social et scientifique de ce projet pilote au niveau national et continental, mettant l’accent sur son rôle central dans le développement des régions voisines et le renforcement de la compétitivité dans plusieurs domaines tels que les services de santé, les industries y afférentes et le tourisme médical.

Au cours du conseil, un aperçu a été donné sur les composantes de ce projet, son emplacement, les différentes spécialités qu’il comprendra, ainsi que ses différents objectifs, tels que la possibilité de créer environ 42 000 emplois ainsi que de nouveaux marchés pour l’exportation de produits innovants dans le domaine de la santé.

La Cité comprend de nombreuses spécialités médicales outre des espaces universitaires. Elle abrite un espace industriel dédié au secteur de la santé, ainsi qu’un espace de production des énergies renouvelables.

Une unité d’évacuation sanitaire sera conçue conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le projet comprend notamment un centre médical, un pôle de psychiatrie, un centre d’aide médicale d’urgence, une clinique militaire multidisciplinaire et deux unités hôtelières. Il comportera, également, des logements ainsi qu’un espace touristique, un complexe commercial, des stades multidisciplinaires et plusieurs espaces de loisirs.

Le Conseil ministériel s’est déroulé en présence du ministre conseiller auprès du Président de la République, Mustapha Ferjani, de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, de la ministre de l’Économie et de la Planification, Feryel-Ouarghi Sabai, du ministre de la Santé, Ali Mrabet et de la ministre de l’Équipement et du Logement, chargée de diriger le ministère des Transports, Sarah Zaafarani Zanzri.