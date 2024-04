Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) organise la participation des entreprises tunisiennes au Salon “Collision”, qui se tiendra, du 17 au 20 juin 2024, à Toronto (Canada).

Près de 230 exposants et partenaires, 1490 startups et plus de 36000 visiteurs venus de 118 pays sont attendus à cet évènement, perçu comme l’un des plus grands événements TIC en Amérique du Nord. Il s’agit, selon le CEPEX d’une opportunité pour rencontrer les leaders du secteur de la technologie, pour collaborer et aussi explorer de nouvelles opportunités.

Les entreprises tunisiennes labellisées, désirant participer à ce salon au sein du Pavillon National, sont invitées à s’inscrire sur la plateforme du CEPEX, au plus tard le 8 avril 2024.