Les ministères du tourisme et de l’emploi et de la formation professionnelle ont mis à la disposition des professionnels du tourisme et responsables des établissements touristiques un questionnaire leur permettant de définir leurs besoins en ressources humaines, afin de pouvoir les satisfaire, selon le directeur régional par intérim de l’emploi et de la formation professionnelle à Monastir Zouhair Hamdi.

Ce qustionnaire est disponible du 15 au 31 mars 2024, sur le lien indiqué sur le site web du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, a-t-il précisé dans une déclaration à l’Agence TAP.

Après l’identification des besoins des hôtels, il s’en suit la mobilisation des ressources demandées ou bien l’organisation de sessions de formation à la demande et ce en collaboration avec les organisations internationales tels que Swisscontact et l’Agence GIZ et en fonction des résultats de ce questionnaire, a-t-il ajouté.

La préparation et la publication de ce questionnaire s’inscrit dans le cadre des preparatifs lancés par les ministères du tourisme et de l’emploi et de la formation professionnelle pour garantir la réussite de la saison touristique 2024 particulièrement, la haute saison, selon un communiqué publié dans ce sens par les deux départements.

Par ailleurs, les journées de sensibilisation sur le programme spécial de l’emploi dans le secteur touristique dans le gouvernorat de Monastir 2024, ont été lancées jeudi, dans les différentes délégations où 400 opportunités d’emploi dans le tourisme sont disponibles.