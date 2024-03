La Tunisie vient de rafler 15 prix sur un total de 33, à la 24e édition du Concours Mario Solinas de la qualité des huiles d’olive vierges extra (HOVE) de l’hémisphère nord, a annoncé mardi l’Office National de l’Huile (ONH).

C’est la première fois que la Tunisie devance l’Espagne (12 prix), dans ce concours organisé chaque année par le Conseil Oléicole International, en Espagne. Ainsi, deux médailles d’or ont été décernées aux entreprises « Adonis Olive Oil » et « Domaine Fendri ».

Les producteurs « Alghalia Natural », « Maternis Oil » et « Junca Products » ont pour leur part, remporté, chacun, une médaille d’argent.

Deux médailles de bronze ont, par ailleurs, été remis à « Olea Kotti » et « Cho Compagny ». Huit autres producteurs tunisiens sont arrivés en finale et ont obtenu des prix. Il s’agit de « Um Al Janna », « Spal/ Parcelle 26 », « Etablissement Hatem Chaabane », « Garrach Foods Naa », « Tuzmurt », « Barhoumi Olive Oil », « Mediterroir » et « Hinoilev ».

Au total, cent treize huiles d’olive représentant dix pays dont la Tunisie, l’Algérie , la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Croatie et la Chine ont participé à cette édition, selon un communiqué publié, sur le site du conseil Oléicole international. Ces huiles ont été proposées par des producteurs individuels, des associations de producteurs et des entreprises de conditionnement.

Le Prix Mario Solinas de la qualité, qui existe depuis la campagne 2000/2001, vise à mettre en valeur la qualité des HOVE produites dans le monde entier. Le concours encourage les producteurs individuels, les associations de producteurs et les conditionneurs des pays producteurs à commercialiser des huiles végétales d’olive présentant des caractéristiques organoleptiques harmonieuses.

Il a également pour objectif de sensibiliser les consommateurs à ce produit unique, en les encourageant à reconnaître et à apprécier les attributs sensoriels de ces huiles d’olive de qualité.

Selon le conseil Oléicole international, la cérémonie de remise des prix se tiendra dans le cadre de la 119e session du Conseil des membres du COI en juin 2024.