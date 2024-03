L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) a annoncé, jeudi, le lancement d’une application mobile d’initiation aux techniques de compostage destinée à toutes les tranches d’âge.

Disponible en langues arabe et française et téléchargeable sur PlayStore, cette solution digitale permet aux utilisateurs de connaître les différents étapes du processus de compostage, depuis la sélection des déchets organiques, jusqu’à leur transformation en compost riche et nourrissant pour la terre.

Selon l’ANGED, les déchets organiques représentent 68% de tous les déchets ménagers, un pourcentage important qui peut être exploité et converti en engrais organiques plutôt que jeté dans la nature.

Adoptant une approche ludique et interactive, l’application vise à diffuser la culture de la gestion durable des déchets auprès des citoyens et à les inciter à réduire leurs déchets ménagers afin qu’ils puissent contribuer à la protection de l’environnement.

Le lancement de cette application s’inscrit dans le cadre du programme national de promotion du compostage individuel des déchets de cuisine et des jardins ménagers, initié par l’ANGED et financé à hauteur de 750 mille dinars sur le budget de l’Etat.

Ce programme a pour objectif le tri sélectif des déchets organiques (68%) à la source et la valorisation de 40% de ceux-ci sur place, empêchant leur transport et leur rejet dans les décharges contrôlées (réduction des coûts). Il entend, également, impliquer la société civile, des citoyens et des étudiants dans la stratégie nationale de sélection sélective des déchets et de leur recyclage.