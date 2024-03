Le Chiffre d’affaires du secteur de l’assurance en Tunisie a atteint, au cours de l’année 2023, 3389,3 millions de dinars (MD), contre 3185 MD en 2022, soit une évolution de 6,4%.

Le Chiffre d’affaires provenant de l’assurance vie a atteint 928 MD en 2023, soit une hausse estimée à 2,8% alors que le chiffre d’affaires non-vie s’est élevé à 2461 MD, avec une hausse de 8%.

L’assurance automobile a accaparé la part la plus élevée par rapport au chiffre d’affaires, soit une valeur de 1358 MD en 2023, avec un accroissement de 3,7% par rapport à 2022.

Le chiffre d’affaires des contrats d’assurance maladie a réalisé une nette hausse de 14,6% en 2023, soit un montant de 533 MD contre 465 MD réalisés en 2022.

S’agissant des indemnisations accordées par les sociétés d’assurance, les chiffres révèlent une hausse de 3,4 % en 2023, soit une enveloppe de 1793 MD, contre 1734 MD réalisés en 2022. Cette hausse est expliquée par la progression de 7% des indemnisations assurance non-vie, alors que les indemnisations des assurances vie ont baissé de 12% atteignant 280 MD en 2023, contre 320 MD en 2022

S’agissant de l’assurance non-vie, l’assurance automobile a accaparé la part du lion avec plus de 870 millions de dinars d’indemnisations accordés en 2023 contre 804 MD en 2022 soit une hausse de 8,3% , le même taux des assurances groupes qui réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3389 MD en 2023.

La branche de l’assurance automobile accapare la part du lion en termes des indemnisations, a fait savoir le directeur général de la Fédération Tunisienne des Sociétés des Assurances (FTUSA), Hatem Amira, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Cette situation est due à plusieurs facteurs dont la hausse des prix des pièces de rechange, l’augmentation du nombre d’accidents et la baisse du taux de change du dinar par rapport aux devises étrangères, outre la stagnation des tarifs de l’assurance automobile depuis 2017, d’où un déficit chronique de cette branche d’activité, a-t-il expliqué.

Les Actifs placés en représentation des provisions techniques au titre de l’année 2023 a enregistré une hausse de 9%, pour atteindre 9157 MD en 2023, contre 8433 MD en 2022.

Ce volume démontre l’importance du rôle du secteur dans l’impulsion de l’investissement et le financement de l’économie nationale, ajoutant qu’il peut jouer un rôle plus important si certains avantages et incitations sont disponibles, notamment pour la branche de l’assurance-vie.

Selon le Comité général de l’assurance (CGA), les contrats souscrits ont enregistré une hausse de 7% par rapport à 2022. Près de 3 millions 387 mille contrats ont été souscrits à la fin de 2023 dont un million 888 mile contrats d’assurance automobile.